Opvallende regel voor volgend seizoen: Wedstrijden die door de lokale overheid worden verboden, resulteren in een 0-3 forfaitnederlaag voor de thuisploeg

Er werd vandaag heel wat beslist op de Algemene Vergadering van de Pro League. Zo is de kampioen en de degradant bekendgemaakt, maar er kwamen ook nog enkele richtlijnen voor volgend seizoen.

Eén van de opvallendste zaken is ongetwijfeld het feit dat, als een wedstrijd door de de lokale overheid wordt verboden, het resulteert in een forfaitscore van 0-3 ten nadele van de thuisclub. Er is wel een mogelijkheid voor de thuisploeg om de wedstrijd op een neutraal terrein te laten doorgaan.

Ook de startdatum van volgend seizoen is bekend. Volgens het persbericht van de Pro League is er besloten om Jupiler Pro League aan te vangen in het weekend van 7 augustus. 1B zal dan weer starten in het weekend van 21 augustus.

De clubs zijn ook akkoord gegaan met het feit dat, als het seizoen door overmacht niet afgwerkt kan worden, er gekeken zal worden naar het sportieve klassement.