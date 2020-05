Laat Antwerp basispion vertrekken? Voorlopig alleen buitenlandse interesse in transfervrije Arslanagic

Dino Arslanagic vormde dit seizoen bij Antwerp het centrale verdedigingsduo met Wesley Hoedt. Zijn contract bij de Great Old is bijna verstreken.

Antwerp moet het volgend seizoen wellicht met een ander centraal verdedigingsduo doen. De aankoopoptie van Wesley Hoedt is erg duur en Dino Arslanagic is weldra einde contract. Maar in tegenstelling tot bij Bolat, Bölöni en Mirallas is er over zijn mogelijk vertrek nog niet gecommuniceerd.

Maar er zijn wel kapers op de kust. Zo werd de Belg met Bosnische roots gelinkt aan Fenerbahçe, maar er is ook interesse dichter bij huis. Het Bosnische Sportske meldt dat de 27-jarige verdediger gevolgd wordt door Metz uit te Ligue 1, maar ook door AZ Alkmaar en Heerenveen uit de Eredivisie.