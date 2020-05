Wilmots zal niet de nieuwe coach worden van Antwerp: "Er is maar een club in België die ik wil coachen"

Na het vertrek van Laszlo Boloni bij Antwerp werden er al verschillende namen genoemd bij Antwerp. Een daarvan was Marc Wilmots, maar die laat nu weten niet open te staan voor een functie bij Antwerp.

Aan RTBF liet Wilmots duidelijk verstaan dat hij niet zou terugkeren naar België om coach te worden bij Antwerp. "Er is maar een club die mij kan overtuigen om terug te keren naar België en dat is Standard. Dat is de club van mijn hart en zij hebben mij door dik en dun gesteund."

"Als ik terug zou keren bij Standard, dan keer ik terug naar een club waar ik supporter van ben. Ik heb een geweldige band met de supporters, altijd al gehad."

Antwerp lijkt dus van de baan, maar misschien gaat Wilmots dan wel aan de slag bij Standard. De toekomst van Michel Preud'homme bij Standard is nog onzeker, daar waar de coach twijfelt om er nog een jaartje bij te doen.

