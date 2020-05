Westerlo ook niet tevreden met regeling: "Welcome to hell Waasland-Beveren"

Westerlo gaat ook pas ergens in augustus definitief weten of ze in 1A of 1B gaan spelen. Als die wedstrijd tussen OHL en Beerschot niet kan doorgaan, stijgen zij immers naar 1A. Een oplossing 'à la Belge' menen ze in het Kuipje.

Maar het ergste is: 1B blijft in zijn huidige vorm bestaan. "Op deze vergadering is opnieuw gebleken dat het egoïsme en het eigenbelang van de clubs overheersen. Aan het competitieformat in 1B verandert er eigenlijk niets", aldus Wim Van Hove in GvA. "Een bijzonder spijtige zaak. Dat drie clubs uit 1B geen licentie kregen, is het beste bewijs dat 1B niet deugt. Maar een oplossing zoeken? Nee hoor. Het moet nog erger."

“Ik vind het bijzonder erg voor Waasland-Beveren. Welcome to hell. Al vrees ik dat die club in het verleden zelf dit vagevuur mee gecreëerd heeft. Alle clubs waren het eens dat voor deze uitzonderlijke coronasituatie geen reglementaire oplossing bestond. Maar alle clubs verdedigden hun grote gelijk. In plaats van een betere toekomst voor alle profclubs uit te werken. Denk je dat er nagedacht is over de economische leefbaarheid van de drie clubs die overkomen uit de eerste amateurklasse?"