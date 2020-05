KBVB roept op om homofobie onmiddellijk te melden als u er getuige of slachtoffer van bent

KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en KU Leuven starten volgende maand grootschalig onderzoek naar discriminatie in het jeugdvoetbal. De KBVB roept op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op om discriminatie altijd te melden

Dat is nodig, zo blijkt uit een discriminatie-onderzoek bij 1.162 scheidsrechters in opdracht van het RBFA Knowledge Centre, dat vandaag de eerste resultaten bekend maakt. 1 op de 6 voetbalscheidsrechters kreeg de afgelopen twee seizoenen namelijk af te rekenen met homofobie ten opzichte van zichzelf of een collega-scheidsrechter. De Voetbalbond start in juni daarom een grootschalig onderzoek naar discriminatie in het jeugdvoetbal samen met de KU Leuven, Voetbal Vlaanderen en ACFF.

Discriminerende spreekkoren, verwensingen en andere verbale agressie horen nergens thuis en al zeker niet op of langs een voetbalveld.

“Elke vorm van discriminatie is er één te veel. Vanuit de KBVB zullen we samen met onze regionale federaties Voetbal Vlaanderen en ACFF blijven strijden om dat tot een absoluut minimum te beperken, onder meer door onze drie discriminatiemeldpunten. We breiden ook elk jaar onze campagne Football for All uit en in het najaar zullen we de gastheer van een internationale conferentie rond LGBTQ+ acceptatie in het voetbal zijn. Alle veiligheidsverantwoordelijken, stewards en scheidsrechters krijgen jaarlijks een update over hoe ze kunnen optreden tegen discriminatie. Ook werd het bondsreglement aangepast zodat we dit strenger en efficiënter kunnen bestraffen. Door verschillende studies rond discriminatie te begeleiden en te ondersteunen via het RBFA Knowledge Centre, zullen we nog korter op de bal kunnen spelen om discriminatie te verhelpen. Als federatie willen we die maatschappelijke rol ook blijven opnemen”, vertelt An De Kock, CSR coördinator bij de KBVB.

Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie lanceert de KBVB daarom een extra oproep om discriminatie en homofobie te melden en zet het hun verschillende aanspreekpunten in de kijker.

“We werken nauw samen met verschillende holebi-ambassadeurs zoals bijvoorbeeld Mister Gay Belgium 2019 Matthias De Roover. Hij voetbalt zelf en is een contactpersoon voor voetballers met LGTBQ+-vragen. Daarnaast hebben we ook Didier Digneffe en Robin Lefever, twee scheidsrechters die ambassadeurs zijn voor Football for All. We roepen vandaag elke voetbalfan op om elke vorm van discriminatie te melden bij de meldpunten van de KBVB, bij Voetbal Vlaanderen of bij ACFF”, besluit An De Kock, CSR Coördinator van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Meldpunten

Meldpunt KBVB: https://www.rbfa.be/nl/over-ons/contact/meldpunt & https://www.rbfa.be/nl/over-ons/sociale-projecten/meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag

Meldpunt Voetbal Vlaanderen: https://www.voetbalvlaanderen.be/over-ons-0/meldpunt

Meldpunt ACFF: https://www.acff.be/clubs/projets-sociaux/lutte-contre-la-discrimination