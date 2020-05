Bornauw speelt gelijk in eerste wedstrijd na heropstart Bundesliga

Köln ontving Mainz op de 26e speeldag van de Bundesliga. In een aangename wedstrijd bleven de bordjes gelijk.

Met Sebastiaan Bornauw stond er een Belg aan de aftrap in het treffen tussen Köln en Mainz, voor die andere Belg, Birger Verstraete, was er geen plek in de selectie. Het was ook de ploeg van Bornauw die het sterkst aan de wedstrijd begon.

Na zes minuten mocht Uth al achter de bal gaan staan voor een penalty en de Duitser faalde niet. In een wedstrijd die goed op en neer ging was het Boëtius die de beste kans niet kon benutten.

Ook in de tweede helft kregen we een aangename wedstrijd. Na een geweldige voorzet van Drexler kon Kainz aan de tweede paal de 2-0 binnen knikken. Köln leek zegezeker, maar Mainz knokte zichzelf terug in de wedstrijd.

Tawoniyi, ex-Moeskroen, bracht Mainz terug in de wedstrijd. Niet veel later mocht Kunde van de Köln-verdedigers vrij richting doel lopen. De middenvelder werkte de bal dan ook makkelijk in doel. Verder kwamen beide ploegen niet en een gelijkspel is dan ook een juiste weerspiegeling van een aangename wedstrijd.