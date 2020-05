Bruno Venanzi richt zich tot supporters in groot, exclusief interview

Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld. Standard kondigt zelf aan dat er een groot interview volgt met hun eigen voorzitter.

Standard ligt al langer overhoop met de pers en de Waalse club communiceert dan ook enorm weinig met de Belgische media. Ook vanavond zal het de communicatie volledig zelf in handen nemen. De club komt zelf opzetten met een exclusief interview met hun eigen voorzitter.

Standard boycot al enkele maanden de Belgische media en dat resulteert nu ook in het creëren van hun eigen media. Via hun officiële Twitter-account laat de club weten zelf een interview te hebben afgenomen met voorzitter Bruno Venanzi.

We zagen eerder al Venanzi die Sclesscin verkocht aan Venanzi en nu zien we dus ook Venanzi die Venanzi interviewt. Dat komt vaker en vaker voor vanuit Luik. Het initiatief van de club lijkt wel op de tevredenheid te kunnen rekenen van de fans, die zelf ook nogal kritisch staan tegenover de pers.

Het is nog maar de vraag wat de achterliggende reden is van deze boycot. Wat het ook mag zijn. Vanavond om 18u kan u het interview volgen via Standard TV.

🎬 Ce soir sur Standard TV: une grande interview exclusive avec notre président Bruno Venanzi 🗣🎥🎬 Vanavond op Standard TV: een uitgebreid exclusief interview met onze voorzitter Bruno Venanzi 🗣🎥 #RSCL Standard de Liège (@Standard_RSCL) May 18, 2020