Makelaars spelers raden al aan om 'niet te kieskeurig' te zijn als ze een voorstel krijgen

Volgend seizoen zit er voor acht van de zestien clubs het seizoen er (waarschijnlijk) begin april al op. Er is immers geen play-off 2 voorzien en enkel de eerste acht zullen play-offs spelen.

Dat bemoeilijkt de zaken wel enigzins voor sommige clubs. Voor de transfers bijvoorbeeld: contracten lopen immers normaal gezien door tot 30 juni. Wat ga je met je spelers tot dan aanvangen?

De Belgische subtoppers zullen sowieso minder grote contracten moeten geven, want door het ingekorte seizoen gaan ze nog wat meer inkomsten kwijtraken. En de tering moet naar de nering gezet worden na de maanden zonder enige inkomsten. Bij veel clubs is het ook nog afwachten wat de sponsorcontracten voor volgend seizoen gaan zijn.

En wat met wedstrijdpremies voor de spelers? Het maakt wel een verschil of je 30 of 36 wedstrijden speelt. Al krijgen we van verschillende makelaars wel te horen dat ze hun spelers aanraden om zo snel mogelijk te tekenen als ze een voorstel krijgen. De postjes in 1A gaan duur worden.

Nu tekenen en in de toekomst kan dat dan wel herbekeken worden. Maar spelers gaan niet al te kieskeurig moeten zijn, zeker zij die geen bepalende pionnen zijn. De clubs gaan misschien wel wat meer problemen hebben om goeie buitenlandse spelers aan te trekken, maar hebben daarnaast wel weer veel keuze uit wat er allemaal op de markt komt.