Open brief van Red Flames gericht aan voetbalbestuurders: "We worden bekeken als last en kost in plaats van als meerwaarde en verrijking"

Enkele topvoetbalsters uit het Belgische vrouwenvoetbal hebben een open brief geschreven aan de mannelijke voetbalbestuurders. In de brief opperen de vrouwen voor gendergelijkheid.

Onder andere Kassandra Missipo, Tine Schryvers, Zenia Mertens en Mariam Toloba zijn niet tevreden met hoe de vrouwenploegen behandeld worden tijdens deze periode. "We voelen een gebrek aan steun van de mannenvoetbalclubs. Mannelijke collega's tonen nauwelijks steun voor ons." In de brief worden enkele stellingen opgesteld. De vrouwen hebben serieuze vragen over de gelijke behandeling tussen mannelijke en vrouwelijke atleten. Zo komt ook weer het loon van de vrouwen naar boven. Vrouwelijke voetballers verdienen beduidend minder dan hun mannelijke collega's. Waarom worden wij minder betaald voor dezelfde prestaties? "Waarom worden wij minder betaald voor dezelfde prestaties? Hoe kan het dat sommige onder ons moeten bijklussen om rond te komen? Vrouwelijke spelers moeten het veld ruimen voor jeugdelftallen", klinkt het bij de vrouwen.

De topvoetbalsters hebben er genoeg van en eisen meer gelijkheid. "Wij willen structurele oplossingen. Het is tijd dat clubs niet enkel goede doelen gebruiken om hun reputatie ten goede te komen, maar dat ze ook sociale verplichtingen en gendergelijkheid respecteren. Wij worden nu enkel gezien als last en kost in plaats van verruiming en meerwaarde."