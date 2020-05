Clement viert tweede titel in twee jaar tijd: "Nu nog de dubbel pakken"

Philippe Clement kroonde zich met Club Brugge kampioen en daarmee deed de coach zijn kunststukje van vorig seizoen met Racing Genk gewoon weer over. Clement is trots op zijn spelers en blikt nu al vooruit naar de bekerfinale en het volgende seizoen.

Een tweede titel op rij betekent dat Clement terecht komt in een illuster lijstje met onder andere Eric Gerets en Aimé Antheunis. "Ik ben heel fier in dat rijtje te mogen staan. Ik heb ook altijd een hele goede band gehad met Aimé van toen ik nog speler onder hem was bij Club Brugge en de Rode Duivels."

Met de titel op zak kan Club Brugge zich nu volledig focussen op de bekerfinale. Die finale winnen is dan ook nog eens een doel op zich. "Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd: ‘We willen kampioen worden, we willen de beker winnen en we willen zo ver mogelijk geraken in Europa’."

"Ik ben heel fier op mijn spelers en staf dat twee van die doelen bereikt zijn. We werden de eerste Belgische ploeg die zich via het niet-kampioenenspoor kon plaatsen voor de Champions League. Nu kunnen we de derde ploeg in de 129-jarige geschiedenis van Club worden die de dubbel wint.”

Ook naar volgend seizoen toe geeft Clement al wat uit de doeken. Over de transfers bijvoorbeeld. Wie blijft er na het boerenjaar van Club Brugge? "Het grote voordeel dat we hebben is dat we niemand moeten verkopen. Ik merk bij veel jongens dat er honger is om dit seizoen beter te doen. Ik heb niet het gevoel dat er spelers zijn die willen vertrekken. Ook Krépin ­Diatta en Emmanuel Dennis niet. Al moet je er ook mee rekening houden dat door corona de transferperiode wel eens verlengd kan worden.”