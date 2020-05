Eindelijk weer de 'Zwanze Derby': "Die matchen zijn de incarnatie van de Brusselse ziel"

De 'Zwanze Derby' is terug! RWDM (of Daring Molenbeek) tegen Union Saint-Gilloise. Een historisch belangrijke wedstrijd voor de Brusselse voetbalfan. Wij contacteerden Kurt Deswert, auteur van "Bruxelles, balle au centre" om erover te praten.

Kurt Deswert is de auteur van het boek "Bruxelles, balle au centre", dat in 2016 werd uitgebracht en 150 jaar Brussels voetbal bundelt. De terugkeer van de 'Zwanze Derby' is uiteraad schitterend nieuws voor de liefhebber van het Brussels voetbal.

Meneer Deswert, de terugkeer van RWDM in het profvoetbal moet u uiteraard deugd doen...

"Na zoveel sportieve en extrasportieve problemen is de terugkeer van RWDM een heel goeie zaak. Zeker omdat ze met een stevige fanbasis terugkeren. 1B is wel geen gemakkelijke reeks, het is heel speciaal. En we hebben dit seizoen gezien welke schade een gebrek aan voorbereiding kan aanrichten.

Is RWDM er klaar voor?

"Het is in ieder geval schitterend voor de competitie dat ze erbij zijn! De Brusselse derby gaat belangstelling en volk meebrengen. Maar ik heb ook twijfels. Thierry Dailly doet heel goed werk en het management van de club is goed, maar je moet de administratie van de club kunnen professionaliseren. Er is veel werk om de club op dat niveau stabiel te maken."

Het te volgen voorbeeld is misschien wel Union, dat geleidelijk progressie gemaakt heeft om een vaste waarde te worden.

"Inderdaad, maar Union is een andere zaak. Ze hebben een buitenlandse investeerder die de club ondersteunt. Ze hebben ook veel buitenlandse spelers. RWDM functioneert met een stevige Brussels anker. Met veel lokale sponsors en een jeugdopleiding die hun paradepaardje moet blijven. Voor die jongeren is de promotie van RWDM uitstekend nieuws."

Denkt u dat de 'Zwanze Derby' nog steeds dezelfde aantrekkingskracht zal hebben?

"Er waren al wedstrijden tussen Union en RWDM de voorbije jaren, maar dat ging over oefenwedstrijden. Maar je zag nog altijd die speciale sfeer. Er is een zekere fierheid bij de twee clubs om nog altijd de Brusselse identiteit te verdedigen. De 'Brusseleirs' zijn een fier volk en dat hebben ze allebei gemeen."

De twee clubs zijn rivalen, maar wel op de best mogelijke manier?

"Zelfs in de tijd van Daring en het grote Union ging het er vriendschappelijk aan toe. De twee supportersclans grapten onder elkaar, maar kwamen onder een positieve ambiance samen. Die derby's, dat is de ziel van het Brusselse. Dat is echt Brussel! Ik heb geen enkele twijfel dat de stadions vol zullen zitten voor die wedstrijden."

*Kurt DESWERT, Bruxelles, balle au centre : une histoire du football dans la capitale, Bruxelles, Éditions Borgerhoff & Lamberigts, 2016, 358p.