"Gelijkheidsbeginsel van de Pro League? Laat me niet lachen! Enkel zelfbehoud en geld is van tel"

Walter Damen (Beerschot) heeft de Algemene Vergadering van de Pro League niet goed verteerd. Ze zagen een promotie naar 1A in extremis door de neus geboord, althans voorlopig. Hoe dan ook zitten Beerschot, OHL en Westerlo in een moeilijk parket.

"De Pro League heeft OHL en ons met een serieuze handicap opgezadeld", vertelt Walter Damen in GvA. "Hoe moeten wij spelers, maar ook sponsors, overtuigen om te kiezen voor ons als we niet weten in welke reeks we zullen uitkomen? Maar liefst 21 profploegen kunnen beginnen bouwen aan een spelerskern, maar OHL en wij niet. Maar ook Westerlo niet, ook voor hen is dit een vergiftigd geschenk."

Peter Willems, de CEO van OHL, gaf het voorbije weekend al aan gedegouteerd te zijn door de manier van werken van de Pro League. Vooral het feit dat OHL en Beerschot drie seizoenen hun tv-geld moesten afstaan bij een format met 18 ploegen, werd niet goed onthaald.

"Het moet zijn dat de K11 én de G5 schrik hebben ons", reageert Damen cynisch. "In artikel 3 van de grondbeginselen van de Pro League staat dat ze de gemeenschappelijke en algemene belangen van de clubs verdedigen. Laat me niet lachen! In werkelijkheid draait het bij de Pro League enkel en alleen om geld en zelfbehoud!", besluit Damen hard.