Clinton Mata viert zijn allereerste titel en stelt al meteen een volgend doel in zijn carrière

Clinton Mata was dit seizoen een van de sterkhouders bij Club Brugge. Voor de verdediger is het de eerste titel in zijn carrière en hij geniet er dan ook met volle teugen van.

Begin vorig seizoen kwam Clinton Mata bij Club Brugge terecht na passages bij Eupen, Charleroi en Racing Genk. Op zijn 27e mocht hij zijn allereerste titel vieren. "Het is de eerste en ik zal het ook nooit vergeten. Als men mij in het begin van mijn carrière zou hebben gezegd dat ik kampioen zou worden, zou ik dat nooit geloofd hebben", aldus Mata. De omstandigheden zijn door de coronacrisis ietwat speciaal, het zal de feestvreugde niet bederven bij de Angolees. "Wat men ook mag zeggen, deze titel is verdiend. In het begin was het nog gelijkopgaand, maar gaandeweg hebben we onze kloof uitgediept", zei Mata, die net zoals zijn ploegmaats en het bestuur al een volgend doel heeft gesteld. "Vanaf het begin van volgend seizoen gaan we voor de dubbel", verzekerde hij. De boodschap is duidelijk...