Besparingsronde Anderlecht treft nu ook medische staf

Anderlecht is nog steeds met zijn besparingsronde bezig om de club er weer financieel bovenop te helpen. Ook het medisch departement wordt getroffen, maar er vallen wel geen ontslagen.

De physiotherapeuten en vooral dokter Kristof Sas hebben er immers voor gekozen om salaris in te leveren, weet Het Nieuwsblad. Sas blijft hoofddokter van de club, maar is ook aan de slag als spoedarts in het AZ Glorieux in Ronse. Hij zal minder op de club aanwezig zijn.

Glenn Vercauteren, zoon van Frankie, blijft wel fulltime in dienst. Het bestuur is blij dat de medische staf het op die manier wil oplossen en meehelpt aan het financieel gezond maken van de club. Hen worden ook de vele blessures van dit seizoen niet verweten. Veel van die blessures kwamen er door omstandigheden waar niets aan te doen was.