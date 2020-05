Eleven Sports hakt knoop door en zorgt voor ingrijpende veranderingen, elke wedstrijd voortaan eigen startuur

De Jupiler Pro League zal forse veranderingen doormaken komend seizoen. Eleven Sports besloot om vanaf komend seizoen elke wedstrijd een eigen startuur te geven.

Zoals eerder al aangegeven door Sudpresse gaan volgende seizoen alle wedstrijden een eigen tijdspanne hebben. Naar het voorbeeld van het Spaanse model, waar elke wedstrijd op een verschillend uur start.

Zo zullen er ook komend seizoen in de Jupiler Pro League verschillende tijdspannes zijn per wedstrijd. De bedoeling is dat er wedstrijden starten op vrijdagavond en doorgaan tot zondagavond. Voortaan zullen er ook vier wedstrijden op zondag gepland staan.

Het plan van Eleven Sports betekent alvast een enorme innovatie en Sudpresse spreekt zelfs van een revolutie in het Belgische voetbal.