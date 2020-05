Hoe moet de kalender nu gemaakt worden als nog niet duidelijk is wie in 1A speelt van trio Westerlo, Beerschot, OHL? "Ik doe het zoals met KVM en W-B vorig jaar"

De kalendermaker staat voor een nog moeilijker opdracht dan de voorbije jaren: een puzzel maken van het ingekorte seizoen met mogelijkheid op een tweede coronagolf. En dan weet Nils Van Brantegem zelfs nog niet wie er allemaal in 1A gaat spelen.

OHL, Beerschot of Westerlo? Hoe maak je zo nu een kalender? Wie gaat promoveren, weet kalendermaker Van Brantegem dus niet en zodoende kan hij ook geen rekening houden met de wensen van de burgemeesters.

“Ik hoop tegen 20 juni, de dag dat de kalender wordt bekendgemaakt, al wel te weten of en wanneer die wedstrijd tussen OHL en Beerschot zal plaatsvinden”, aldus Van Brantegem in GvA. “Dan doe ik het zoals vorig seizoen met KV Mechelen en Waasland-Beveren. Dan zal in de kalender OHL/Beerschot of, als het nog niet duidelijk is, OHL/Beerschot/Westerlo staan.”