KRC Genk haalt zoon van ex-prof Davy Oyen en ander groot talent van Jos Vaessen Academy naar A-kern

KRC Genk heeft besloten om volgend seizoen enkele grote talenten uit de jeugd te laten meedraaien bij de eerste ploeg. Luca Oyen en Pierre Dwomoh maakten tot dusver een uitstekend indruk en krijgen binnen enkele maanden hun kans in de A-kern.

Luca Oyen kon al bekoren tijdens de winterstage in Benidorm. Tijdens de Youth League was de 17-jarige zoon van voormalig profvoetballer Davy Oyen regelmatig bij de uitblinkers in de wedstrijden tegen Liverpool, Napoli en Salzburg. Luca Oyen voetbalt al tien jaar voor KRC Genk.

Pierre Dwomoh is met zijn 15 lentes nog een stuk jonger. Zijn zestiende verjaardag komt er in juni aan. Dwomoh wordt beschouwd als een supertalent en werd zelfs al even gelinkt aan Juventus. Inmiddels legde Genk hem al wel vast voor de langere termijn en het wil dus ook al eens zien wat hij kan in de A-kern.