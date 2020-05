Standard verandert geweer van schouder en gaat niet meer fors aankopen: "Jeugd is onze core business"

Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft op de clubmedia maandag een groot interview gegeven over de huidige situatie. Daarin bevestigde hij ook dat er geen grote bedragen zullen uitgegeven worden.

Om te kopen zal er eerst verkocht moeten worden, dat was zowat de onderliggende toon. Zinho Vanheusden heeft uiteraard de grootste marktwaarde, maar is er iemand die dat bedrag nu op tafel wil leggen? En is er nog interesse voor sterkhouders à la Bastien of Amallah?

Venanzi zal in ieder geval geen transferzomer doen zoals vorig jaar, toen hij enorme bedragen op tafel legde om Vanheusden, Oulare en Avenatti te halen “We zullen inderdaad minder grote bedragen op tafel kunnen leggen. Maar dat hoeft niet slecht te zijn. We willen zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen - dat is onze core business. De laatste jaren konden we onze meest talentvolle jongeren behouden. Zij moeten nu de stap naar de A-kern kunnen zetten.”