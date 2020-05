🎥 Throwback 19 mei: Net geen sprookje voor Essevee, nummer 32 voor Anderecht en het hoogst haalbare voor Chelsea

Ook op dinsdag 19 mei geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Dus graven we maar eens terug in de voetbalgeschiedenis en belanden we in 2012 en 2013.

19 mei ... 2012

Door de komst van Roman Abramovic is Chelsea begin 21e eeuw een van de meest kapitaalkrachtige clubs van Engeland en bij uitbreiding Europa geworden. De landstitels volgden al snel, maar op een 'Beker met de Grote Oren' was het wachten tot 2012.

In 2008 hadden de Blues al een trauma opgelopen in de strafschoppenreeks van de CL-finale. Na 90 en 120 minuten stond het 1-1 tegen Manchester United. Een uitgegleden aanvoerder John Terry schoot de winnende strafschop toen tegen de paal en later miste ook Anelka nog.

Maar vier jaar later tegen Bayern München mocht er na een echte nagelbijter wel gevierd worden. Drogba had de late 1-0 van Müller uitgewist en ook in de strafschoppenreeks stond Bayern er het beste voor na een misser van Mata. Na missers van Olic en Schweinsteiger schonk Drogba Chelsea zijn eerste en voorlopig enige eindzege in de Champions League.

19 mei ... 2013

Feest voor Anderlecht en drama voor Zulte Waregem. Als Essevee ging winnen op het veld van de Belgische recordkampioen dan zou het voor een half mirakel hebben gezorgd door als 'kleine' club met de titel aan de haal te gaan. Jens Naessens zette de Zuid-West-Vlamingen op de goede weg, maar Lucas Biglia maakte (met een gelukje) een einde aan de titeldroom van Francky Dury en zijn manschappen.

De afgeweken vrijschop van Biglia bezorgde Anderlecht de 32e landstitel uit de clubgeschiedenis. Ondanks de misgelopen titel kon er een flink feestje van af bij Essevee.

Dag op dag 7 jaar geleden barstte er een volksfeest los op de markt van Waregem.



En dat toen we net naast de titel grepen na een gelijkspel in Anderlecht.#HistoryTogether pic.twitter.com/bCdF2zj2DO — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) May 19, 2020

19 mei ... 2018

Terug naar Chelsea. Iets recenter in de geschiedenis was het ook feest voor de Londense club op 19 mei. In 2018 scoorde Eden Hazard het enige doelpunt tijdens de FA Cup-finale. Hij dwong Jones in de fout in de grote rechthoek en de strafschop zelf om.