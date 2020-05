Heeft Rangers de jackpot gewonnen met de te vroeg afgeschreven Hagi?

Racing Genk zit aan de onderhandelingstafel met Glasgow Rangers voor een definitieve overstap van Ianis Hagi. In Schotland was hij van bij het begin belangrijk voor zijn club, maar werd hij niet te snel afgeschreven in Limburg?

Met de aankoopoptie van vijf miljoen euro heeft Genk geen risico genomen toen Ianis Hagi aan Glasgow Rangers werd uitgeleend. De zoon van Gheorghe en grote beloften van het Roemeense voetbal werd door de Limburgers in de zomer van 2019 voor 4 miljoen euro gecontracteerd, dus een verlieslatende operatie is het niet.

Maar als de Schotten straks vijf miljoen euro op tafel leggen is Genk hem wel voorgoed kwijt. In de toekomst is hij misschien een veelvoud waard. Zeker als hij zijn vorm van bij de Rangers aanhoudt.

Makkelijker instappen bij Glasgow

Bij Genk kon hij de torenhoge verwachtingen niet inlossen, maar van een 21-jarige vragen dat hij een zwalpend elftal op sleeptouw neemt is ook niet realistisch. In de Champions League ging hij mee kopje onder met de rest van de ploeg en in de Jupiler Pro League ging hij mee in de hoogtes en laagtes van een wisselvallig Genk. Na het ontslag van Mazzu was hij ook minder in beeld.

Steven Gerrard schonk de tweevoetige spelmaker wel van meet af aan het nodige vertrouwen. In de Scottish Premiership kwam Hagi ook in een dominanter geheel terecht bij Glasgow. Dat helpt natuurlijk ook bij de aanpassing van een speler bij een nieuwe ploeg. Tot 31 mei kan Rangers beslissen om de aankoopoptie te lichten.