Ervaren pion Blondelle is einde contract en contractbesprekingen slepen aan: "Automatisch begin je toch eens rond te kijken"

Een verdediger met 310 matchen op het hoogste niveau op de teller... Als er iemand voor volgend seizoen wat ervaring zoekt achterin is het nu wel het moment. Siebe Blondelle is einde contract bij Eupen en kijkt nu wel wat rond naar wat de mogelijkheden zijn.

Blondelle (34) speelt al sinds 2015 voor Eupen en is er bijna één van de meubelstukken geworden. Maar nu heeft hij de optie om de markt eens te verkennen. "Die contractverlenging bij Eupen is toch aan het aanslepen... Ze hebben me gezegd dat ze tevreden waren en dat ze open stonden voor een verlenging. Misschien heeft het te maken met de wissel van sportief directeur? (Christophe Henkel werd vervangen door Jordi Condom, nvdr.) Hoe langer het duurt, hoe meer je automatisch begint rond te kijken", aldus Blondelle.

Niet dat hij ontevreden was bij Eupen, maar op zijn 34ste wil hij er nog één keer alles uithalen. "Ik voel me fysiek nog heel sterk en denk wel dat ik nog een paar seizoenen meekan. Misschien is het nu wel het moment om het nog eens iets hoger te proberen. Ik wil het maximum uit mijn carrière halen."

Ik denk dat je geen foute keuze met mij kan maken, iedereen kent me wel

Veel beweegt er nu nog niet in de Pro League. "Nergens hé. Ik denk dat de clubs hebben gewacht op die beslissing van vorige vrijdag en dat het nu wel stilaan in beweging zal komen. Ik heb gelukkig wel al wat ervaring en iedereen weet wel wie ik ben. Ze kunnen geen fout keuze maken... Ik ken de competitie. Ik wil geen deuren dichtslaan, maar het is een situatie die ik nog niet gekend heb. Het is leuk om eens rond te kijken."

Met zijn linkse voet heeft hij ook nog een interessant profiel. "Ik kan verschillende posities aan ja. Of ik nog naar het buitenland zou trekken? Ik zeg niet neen, maar het zou dan wel ergens moeten zijn waar ik de familie mee naartoe kan nemen. Ik heb geen zin meer om ergens alleen te zitten, zeker met een kindje van net 7 maanden."