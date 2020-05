Westerlo trekt conclusies en maakt zich op voor 1B: "Zo willen we niet denken"

Uitgaan van het slechtste en hopen op het beste, dat is de houding van KVC Westerlo. De club maakt nog een kleine kans om te promoveren naar 1A, maar legt zich neer bij 1B.

Als Oud-Heverlee Leuven en Beerschot de terugwedstrijd van hun promotiefinale niet tijdig afwerken stijgt Westerlo automatisch naar 1A. Daar heeft de Pro League vorige week over beslist en woensdag overleggen OHL, Beerschot, de ordediensten en de Pro League over een datum.

Westerlo rekent er echter niet op dat ze als lachende derde naar 1A kunnen promoveren. "We zouden al moeten hopen op een nieuwe opstoot van het coronavirus om naar 1A te kunnen. Zo willen we bij Westerlo niet denken", verklaarde Wim Van Hove, de CEO bij de Kemphanen, in Het Nieuwsblad.

"Budgettair en sportief plannen we alles voor 1B. We gaan ervan uit dat we volgend seizoen opnieuw in die reeks spelen", besloot Van Hove. Er zullen ook geen juridische stappen worden ondernomen door de Kempense club.