Opvallend: Acht positieve coronatesten bij spelers van dezelfde club

De Mexicaanse competitie is in gevaar. Er zijn namelijk 8 positieve coronagevallen bij voetbalclub Santos Laguna vastgesteld. Opvallend, want voor deze testen hadden nog maar twee mensen in het Mexicaanse voetbal positief getest.

De identiteit van de spelers is niet geweten. Volgens Het Nieuwsblad worden ze nu in een zelfisolatie gezet. Het is opvallend, want voor deze acht positieve coronatesten hadden enkel de Ligavoorzitter en de voorzitter van San Luis het coronavirus opgelopen. Normaal gezien gingen de trainingen vanaf volgende week van start, maar deze situatie zou wel eens voor problemen kunnen zorgen voor een mogelijke heropstart. Santos Laguna staat voorlopig op de derde plaats in de Mexicaanse competitie.