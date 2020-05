Waarom Waasland-Beveren met de rug tegen de muur staat: in 1B zouden ze zelfs niet in top vier qua budget staan

Waasland-Beveren heeft nu toch beslist om alle registers open te trekken om de degradatie te vermijden. Ze gaan alle juridische bronnen uitputten om hun gelijk te halen. Na een bezinningsperiode zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze niet anders kunnen.

De Pro League zal hun compensatie afpakken als ze voor de burgerlijke rechtbank hun zaak willen bepleiten. Dat is een serieuze tegenslag, maar aan de andere kant hebben ze ook weinig keuze. Als straks de wedstrijd OHL-Beerschot nog gespeeld wordt, blijft één van die ploegen achter in 1B.

Mogelijk zelfs pas 6de budget

Nu moet u weten dat Waasland-Beveren het al jaren rooit met het kleinste budget van 1A. Dat bedraagt om en bij de 5 miljoen euro. Op de Freethiel hoopten ze dat op te trekken volgend seizoen met Duitse investeerders, maar die plannen gaan niet door indien ze degraderen.

Dan is de rekensom snel gemaakt. In 1B zouden er dan volgend seizoen minimum vier ploegen zitten met een groter budget dan zij. Beerschot draait op een budget van om en bij de 11 miljoen euro en OHL zit daar waarschijnlijk nog boven. Westerlo heeft dankzij de Turkse eigenaars een budget van 6,5 miljoen euro en we kunnen ons niet voorstellen dat de Manchester City Group straks niet minimum hetzelfde gaat doen voor Lommel. Union zijn budget is niet bekend, maar dat zal ook niet min zijn.

Overlevingskansen gering

Iedereen weet wat een moeilijke reeks 1B is, streekgenoot Lokeren kon er al van meespreken. Zonder extra kapitaal speel je al zeker niet mee voor de prijzen, dat beseffen ze ook in Beveren. Het verloren geld van de compensaties en de gerechts- en advocatenkosten zijn dan ook peanuts tegenover het alternatief: faillissement.

Waasland-Beveren kan geen jaren aan een stuk overleven in 1B en moet dan ook alles op alles zetten. Ze weten ook dat het een lange strijd kan worden, maar ze zullen wel tot het gaatje gaan.