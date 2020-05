Croonen countert kritiek van OHL: "Zoiets lijkt mij evident"

Aangezien er gestemd is voor een competitie met 16 ploegen, zal Oud-Heverlee Leuven nog een promotiefinale moeten afwerken tegen Beerschot voor ze naar 1A kunnen gaan. Voor een competitie met 18 clubs moesten ze immers drie jaar lang hun tv-geld afstaan klinkt het in Leuven.

Maar Peter Croonen, CEO van de Pro League reageerde bij HLN op die uitspraak van OHL. "De berekening van het tv-geld is gemaakt op 16 ploegen en niet op 18 ploegen. Opeens twee extra ploegen, zorgt ervoor dat er een nieuwe verdeelsleutel moet komen. En het lijkt mij zeer evident dat de clubs die op een 'buitengewone manier' stijgen, minder krijgen", luidt het.

Ook de kritiek om Westerlo te laten stijgen terwijl de Kempenaars helemaal geen recht hebben op promotie, wordt gecounterd door Croonen. "Er is gewoonweg geen precedent. De beslissing werd gemaakt om met 16 ploegen in 1A te voetballen. Dan moet er iemand stijgen als er iemand zakt. We zijn zo flexibel mogelijk geweest door ze de kans te geven om de promotiefinale te spelen tot vlak voor de competitiestart. Er was meer dan een 80% meerderheid, dan zijn er altijd compromissen nodig", besluit Croonen.