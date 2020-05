Charleroi kaapt middenvelder weg voor neus van Beerschot en daar heeft Mogi iets mee te maken

Loïc Lapoussin is onderweg naar Charleroi. Daar is echter een voorgeschiedenis aan verbonden, want de gegeerde aanvallende middenvelder van Virton was eerder sterk in beeld bij... Beerschot.

Beerschot had er hem graag bij gehad en had al wat verkennende gesprekken gevoerd met zijn entourage. Dat leek in orde te komen tot... Lapoussin ineens van manager veranderde en bij Mogi Bayat tekende. Charleroi kwam op de proppen en Lapoussin kreeg te horen dat zij wel zeker waren van 1A terwijl Beerschot nog een match moet spelen om dat af te dwingen. De 24-jarige Lapoussin keerde op dat moment zijn kar en is nu op weg naar de Carolo's. De Fransman heeft er een sterk seizoen opzitten bij Virton met vijf goals en vier assists.