Ex-trainer denkt dat Dessers kan slagen bij Genk: "Hij is een combinatie van Dagano en Samatta"

Racing Genk en Heracles Almelo onderhandelen over een transfer van Cyriel Dessers. De Nederlanders vragen maar liefst zes miljoen euro voor de de 25-jarige goalgetter. Is Genk bereid dat te betalen?

Peter Maes was in het seizoen 2014/15 trainer van Sporting Lokeren en had Cyriel Dessers toen onder zijn hoede. Het seizoen erna maakte hij de overstap naar KRC Genk, dus hij kent de spits en zijn mogelijk nieuwe werkgever goed.

"Wat mij bevalt in Cyriel, is dat hij zijn carrière goed heeft uitgebouwd. Na Utrecht, met zijn ups en downs, heeft hij teruggeknokt vanuit zijn mentaliteit. Hij heeft een stap teruggezet om er twee vooruit te zetten. Genk kan een mooi vervolg worden", vertelt Maes in Het Belang van Limburg.

Dessers de nieuwe Samatta of Dagano?

"In Genk krijgen nieuwkomers doorgaans de tijd om zich te profileren. Dat kan in zijn voordeel spelen. Misschien rekenen ze niet vanaf dag 1 op hem als titularis. Hij is een combinatie van Dagano en Samatta. Hij gaat er zijn plaats zeker opeisen. Al ben je als spits natuurlijk ook afhankelijk van de aanvoer", besloot Maes.