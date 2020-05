Genk kondigde vanavond vertrek van Roemeens goudhaantje aan... en haalt nieuwsbericht vervolgens offline

Rangers FC had een aankoopoptie van een slordige vijf miljoen euro op Ianis Hagi. KRC Genk liet eerder vanavond weten dat de Schotse traditieclub de Roemeen definitief had aangetrokken.

Het nieuwsbericht op de officiële website van de Limburgers is inmiddels offline gehaald. Aan Schotse kant bleef het overigens de hele avond stil.

Here's the link to the deleted story on Genk's website: https://t.co/3XZ47SaXIz



Wonder what happened that they needed to delete it! https://t.co/Nn06p8vT2f