OHL geeft meer uitleg: "Buitenland zou werk van lange adem zijn" en "Ik vermoed dat supporters niet zullen samenscholen"

Gisterenavond werd beslist om de promotiematch tussen OH Leuven en Beerschot op 1 of 2 augustus op het veld van Leuven te laten doorgaan. In het buitenland spelen was geen optie...

Het ging het allemaal nog ingewikkelder maken. "Daarvoor was dan toestemming nodig van de desbetreffende bond en van lokale en nationale overheden. Dat zou al snel een werk van lange adem geworden zijn, waardoor het moeilijk zou worden om voor 30 juni een datum te vinden. De beslissing om in België te voetballen werd snel genomen", aldus woordvoerder Filip Van Doorslaer bij Sporza.

OHL onderzoekt of ze bepaalde contracten kunnen verlengen, maar weet ook dat hun kern niet klaar zal zijn voor het begin van de competitie, of dat nu in 1A of 1B is. Ze houden ook de zaak van Waasland-Beveren bij het BAS in het oog.

"Want als het BAS de competitie nietig zou verklaren, dan hoeft die match in augustus niet eens gespeeld te worden. Zelf verkennen wij intussen ook onze juridische opties", vertelt Filip Van Doorslaer, die wel oproept: "Nu kent iedereen de impact van het virus. Ik vermoed dan ook dat supporters in augstus niet zullen samenscholen en dat ze hun gezond verstand zullen gebruiken."