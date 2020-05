Succes Ajax kent onverwacht vervolg: Frenkie, Donny en Matthijs worden populaire namen onder baby's

Ajax scheerde hoge toppen in 2019. Met oogstrelend voetbal baande zich het een weg tot in de halve finale van de Champions League, waarna in de allerlaatste minuten Tottenham toch nog een plek in de finale afdwong.

En dat succes van Ajax krijgt een onverwacht vervolg. Zo werden opvallend meer baby's vernoemd naar de sterren van dat Ajax-elftal, Frenkie De Jong, Matthijs De Ligt en Donny Van de Beek. Ook voor Abdelhak Nouri kwam er mooi nieuws. Zo werden 53 baby's in 2019 Frenkie genoemd, terwijl deze naam de jaren voordien amper gebruikt werd. Ook Matthijs werd beduidend populairder in 2019 en Donny werd maar liefst 60 keer gebruikt voor een pasgeboren baby. Abdelhak Nouri, het grote talent dat in 2017 een hartstilstand kreeg en daardoor blijvende hersenschade opliep, kreeg ook een mooi eerbetoon. De naam werd zowel in 2018 als 2019 vaker gebruikt. In 2019 hebben zelfs 64 baby's de naam gekregen. De cijfers werden vrijgegegevn door de Sociale Verzekeringsbank en het NVB Instituut Meertens.