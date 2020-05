Sportief manager Antwerp over Bayat: "Het beste gedaan voor onze club"

Antwerp presenteerde vanmorgen Ivan Leko. Sportief directeur Sven Jacques nam achteraf nog even de tijd om terug te komen op de klacht tegen Mehdi Bayat.

Antwerp diende een klacht in tegen bondsvoorzitter Mehdi Bayat, die bepaalde beslissingen zou genomen hebben ten voordele van zijn eigen club, Charleroi. Bij Antwerp hadden ze er genoeg van en dienden ze formeel een klacht in.

"Het is zeker niet onze bedoeling geweest om een mediaoorlog te ontketenen, maar het was genoeg geweest. Wij wouden niet de club zijn die daar dan af en toe eens iets over zegt tot de storm weer zou gaan liggen. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen."

"We hebben er vertrouwen in dat de bevoegde instanties hun werk zullen doen. We zullen hier misschien geen vrienden mee maken, maar dat kan bij elke gebeurtenis gebeuren. Een klacht, maar ook een transfer of een keuze. Wij hebben deze beslissing genomen, omdat wij deze de beste achten voor de club."