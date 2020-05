Steven Gerrard is zeer gelukkig met de komst van Ianis Hagi: "Een plezier om zo'n getalenteerde speler te coachen"

Ianis Hagi is vanaf nu een speler van de Rangers. De Roemeen werd dit seizoen door Racing Genk uitgeleend aan de Schotse topclub en daar hebben ze besloten om de aankoopoptie van de aanvallende middenvelder te lichten.

Ianis Hagi (21) is woensdag permanent in dienst getreden bij de Rangers. "Hij is niet alleen een jong talent, maar hij is ook super professioneel en vastbesloten om te slagen. We zijn zeker van onze investering. Ik wil Racing Genk bedanken voor hun openheid, flexibiliteit en creativiteit tijdens al onze discussies", legt sportdirecteur Ross Wilson uit op de officiële website van Glasgow Rangers.

Steven Gerrard is ook zeer gelukkig met de speler waarmee hij "snel een goede relatie heeft kunnen opbouwen". "Ianis is een plezier om te coachen, hij wil leren en beter worden met elke trainingssessie. Hij heeft de druk en de verwachtingen van onze supporters al ervaren en ik weet dat hij klaar is voor het volgende seizoen," concludeerde de trainer van de Rangers.