Vandenhaute krijgt dan toch zijn langverhoopte rol binnen Anderlecht: "Anderlecht wil niet terug, Anderlecht komt terug"

Wouter Vandenhaute heeft dan toch wat hij altijd gewild heeft. De rol als voorzitter van de club.

Van extern adviseur naar voorzitter, Vandenhaute is in zijn nopjes met zijn nieuwe functie. "Ik ben trots dat ik deze rol op mij kan nemen. Ik zal de best mogelijke dienaar zijn van deze club."

Vandenhaute kwam binnen als externe adviseur en heeft tijdens de voorbije maanden al een grondige analyse van de club kunnen maken. "Ik was enorm geschrokken van de financiële situatie van de club. Maar dat kunnen we oplossen, aangezien we hier ook over enorm veel bekwame mensen beschikken. De ambitie leeft hier. Het is niet 'Anderlecht wil terug', maar 'Anderlecht komt terug'."

Marc Coucke gaf zijn stekje af aan Vandenhaute, maar is ervan overtuigd dat hij de club in goede handen achterlaat. "De club is nu in handen van een select groepje die heel professioneel en bekwaam zijn. Daarnaast hebben zij een heel groot hart voor Anderlecht. Ik zal hen vanuit mijn nieuwe functie dan ook maximaal blijven ondersteunen."

Coucke heeft de taak als voorzitter de afgelopen twee jaar toch wat onderschat. "Ik heb gemerkt dat voorzitter zijn van Anderlecht een voltijdse job is. Terwijl ik ook nog eens mijn bedrijf moet runnen. Die combinatie was moeilijk. Daar komen veel mensen bij kijken, en veel emoties."