🎥 "Coucke is kaka": toen Vandenhaute zijn nederlaag met een knipoog verteerde in 'de Ideale Wereld'

Ruim twee jaar geleden heeft Marc Coucke Anderlecht overgenomen, maar hij was niet de enige kandidaat. Ook Wouter Vandenhaute was geïnteresseerde partij.

Sinds de overname van Marc Coucke is er heel veel gebeurd bij Anderlecht en na de komst van Vincent Kompany gebeurden er nog een veel personeelswijzigingen. Bijvoorbeeld het aanduiden van Wouter Vandenhaute als extern adviseur.

Nu wordt Vandenhaute voorzitter van de club en gaat hij zich inkopen. Zo lukt hem nu toch een beetje waar hij ruim twee jaar geleden niet in slaagde. Toen hij in 2017 naast RSCA greep reageerde hij met een knipoog in 'de Ideale Wereld'.

'Coucke is kaka' toonde hij toen in de rubriek 'de Woordvoerder'.