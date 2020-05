Ideetje voor de promotie- en bekerfinale? 10% van maximale capaciteit toegelaten in Russische stadions

België, Frankrijk en Nederland hebben besloten om een punt achter het huidige seizoen te zetten. Ondertussen is men in andere landen alweer aan het voetballen of is men van plan om de komende maand de competitie te hervatten.

In Denemarken werd donderdag opnieuw gevoetbald. Met een speciaal concept overigens, want het veld werd omringd door schermen, met daarop fans die vanuit hun kot aan het supporteren waren. In Tsjechië werd er dan weer geëxperimenteerd met een drive-in voor het stadion. Er kwam zelfs wat Bengaals vuurwerk aan te pas.

Verder heeft ook de Premier League een datum gevonden voor deel 2 van de competitie. De hervatting op 17 juni wordt meteen spectaculair door de topper tussen Man City en Arsenal die dan op het programma staat. De Serie A mikt op 20 juni om weer competitievoetbal te spelen.

Stadions voor 10% gevuld

Een dag na de hervatting van de Serie A is het aan de Russische competitie. Daar heeft de voetbalbond beslist om publiek toe te laten: 10% van de volledige stadioncapaciteit om precies te zijn.

Dat klinkt weinig, maar in sommige gevallen gaat het wel om enkele duizenden supporters. In 2018 was Rusland nog gastheer voor het WK, dus er zijn enkele grote stadions.