"Fantastisch als we eerst nog met Verschaeren, Doku, Lokonga... Europees kunnen schitteren voor ze vertrekken"

Anderlecht is een stapje dichterbij de financiële gezondheid. Marc Coucke heeft veel schulden omgezet in kapitaal. Maar toch moet paars-wit geen gekke dingen gaan doen op de transfermarkt.

Dat bevestigde ook CEO Karel Van Eetvelt. "We gaan geen zotte dingen doen. Het belangrijkste is dat we onze jeugd kunnen houden. We moeten er geen verkopen om financieel gezond te worden. Dat waren we bijna wel hiervoor. Nu kunnen we die gasten houden en omringen waar nodig. Maar we gaan geen ettelijke miljoenen uitgeven."

Anderlecht hoopt nog een paar jaar van zijn talent te genieten. "Als Doku, Verschaeren, Lokonga... eerst Europees geschitterd hebben met Anderlecht voor ze vertrekken, mogen we fier zijn. Zij zijn het hart van onze club. Ik kan natuurlijk niemand dwingen om te blijven. Maar het zou fantastisch zijn dat we er eerst van kunnen genieten voor ze naar Liverpool, Real, Bayern... vertrekken."