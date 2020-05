Oostende moet geen schrik hebben voor Nice-verhaal van nieuwe investeerders: "We blijven tot onze ambities zijn waargemaakt"

De Amerikaanse investeerders van KV Oostende zijn ambitieus, maar willen die ambitie stapsgewijs verwezenlijken. Geen stappen overslaan dus. Eerst moet de club gezonder worden en dat zal met een lager budget moeten gebeuren.

"We gaan nieuwe sponsors aantrekken, jaar na jaar het budget proberen optrekken", zegt nieuwe eigenaar Paul Conway in De Krant van West-Vlaanderen. "Maar we zijn realistisch: het budget kan komend seizoen minder zijn dat dit jaar. De focus zal evenwel altijd zijn: beter en attractief voetbal, met hoge druk, met een jonge ploeg."

Bij Nice hebben ze dat ook gedaan, maar die club werd intussen wel verkocht. "We blijven tot onze ambities zijn waargemaakt. OG Nice is een ander verhaal. We zetten er een oefencomplex van 17 miljoen euro, de marktwaarde van de spelersgroep was van 40 naar 160 miljoen euro gestegen, de merchandising steeg elk jaar met 100 %...."

"Als dan een investeerder die spreekt over de Champions League een fair voorstel doet… We hebben de club in uitstekende vorm achtergelaten en willen ook KVO, een club met een traditie van 116 jaar, zover brengen.”