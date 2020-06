Amerikaanse speler van STVV keerde terug naar VS in coronatijden: "Ik bid dat de rust terugkeert"

De Amerikaan Chris Durkin is sinds mei officieel een speler van Sint-Truiden. De afgelopen maanden zat hij in zijn thuisland, een land waar de noodsituatie nabij is door het coronavirus en de rellen rond de dood van George Floyd.

In de VS is het allerminst veilig om nu te zijn, het coronavirus zorgde al voor meer dan 100.000 doden. "Waar ik zat, was er weinig gevaar. In New York zou ik niet durven komen", zegt Durkin bij HBVL. "100.000 doden is beangstigend en we moeten ons leven aanpassen, net als in België. En dan is er nog eens de situatie rond de dood van George Floyd. Ik bid dat de rust terugkeert."

"Botaka eeuwig dankbaar"

Durkin zag zijn STVV-ploegmaats weinig de laatste tijd, ze hoorden elkaar wel nog soms via WhatsApp. "Het vertrek van kapitein Botaka was natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft me enorm veel geholpen om te integreren in de groep, daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar. Ik gun hem die transfer", is Durkin positief.

"Ik ben momenteel gefocust om nog te groeien als speler en heb nog veel te bewijzen, ik kijk er enorm naar uit om opnieuw matchen te spelen", besluit de voormalige aanvoerder van de U-17 ploeg van Amerika die op maandag 8 juni op het vliegtuig stapt richting België