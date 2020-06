Uitstel FFP-regels goed nieuws voor Anderlecht? Niet zo makkelijk als het lijkt

De Pro League wil de invoering van de Financial Fair Play-regels voor één seizoen uitstellen. Dat om een stroom aan faillissementen te vermijden. Maar voor een club als Anderlecht zou het ook goed uitkomen om gauw de cijfers heel wat minder rood te laten kleuren.

"Herbeginnen met een schone lei", zei Vincent Kompany in zijn Twitter-toespraak na de bekendmaking van de paleisrevolutie. Daarmee doelde hij niet enkel op de veranderingen, maar ook op de financiële situatie, want "heel wat mensen pompen er geld in".

Nieuwe kapitaalverhoging?

Onder de FFP-regels mag een club niet meer investeren dan ze door inkomsten genereert. In twee jaar tijd mag een club dan maar 5 miljoen 'aanvaardbaar' verlies maken en eenmalig een kapitaalverhoging van maximaal 30 miljoen doen. Dat laatste heeft Anderlecht via Marc Coucke al eens gedaan.

Het uitstel zou Anderlecht tijd geven om dat nogmaals te doen en zo de financiële situatie heel wat rooskleuriger te maken. Maar... veel zal afhangen van de Raad van Bestuur van vandaag. Gaan die zomaar mee in het plan van Coucke/Kompany/Van Eetvelt/Vandenhaute?

Niet zo makkelijk

Eerst en vooral willen Kompany en Vandenhaute aandelen verwerven, maar dat is niet zo makkelijk. Coucke die aandelen doorverkoopt, moet immers eerst en vooral via de RvB passeren, want de andere aandeelhouders hebben het recht om eerst aandelen te kopen indien die op de markt komen.

Coucke die de schulden omzet in kapitaal is een alternatief, maar daar is praktisch geen meerderheid voor te vinden, want het zou de aandelen verder kelderen. Anderlecht uit het slop trekken, wordt dus niet gewoon een nieuwe kapitaalverhoging doorvoeren. Er zullen constructies moeten opgezet worden waarbij heel wat water bij de wijn gedaan wordt. Want de minderheidsaandeelhouders hebben nog steeds 26 procent in handen en voor een beslissing erdoor kan gehaald worden, moet er een drievierde meerderheid zijn...