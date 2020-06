Rijke clubs dreigen nog rijker te worden: Pro League bekijkt regels Financial Fair Play

Het coronavirus kan ervoor zorgen dat de Pro League overweegt om de regels van de Financial Fair Play te versoepelen. Verlies dat werd gemaakt door corona, zou kunnen opgevangen worden door kapitaalinjecties.

In het voetbal kijkt men streng toe op de financiële gezondheid van de clubs. Niet alleen in België maar ook op internationaal vlak mogen de clubs niet zomaar blijven uitgeven. Zelfs Lommel, dat nu bij de City Group hoort, zal binnenkort geen miljoenen kunnen uitgeven aangezien een club normaal gezien niet meer mag uitgeven dan dat er binnenkomt. Clubeigenaars mogen over een periode van 5 jaar maximaal 30 miljoen euro aan kapitaal in de ploeg pompen.

Zoveel als ze willen bijpompen?

Maar door het coronavirus kleuren de cijfers van de voetbalclubs rood, héél rood. Om daar iets aan te doen, wil de Pro League op de volgende vergadering bekijken of het de regels voor dit jaar en mogelijk ook volgend jaar kan veranderen. Hoe krachtig de kapitaalinjectie zal zijn staat nog niet vast. Sommige opperen dat alle remmen even losmoeten en er ongepast mag bijgepast worden. Anderen vinden dat er een berekening moet gemaakt worden om enkel het coronaverlies op te vullen.

Wat e ook gekozen wordt, het zal voor de kleine clubs ongetwijfeld niet eenvoudig zijn om het verschil toe te dekken. Clubs met rijke eigenaars zoals Antwerp (Paul Gheysens) of satellietclubs zoals Cercle Brugge (AS Monaco) zullen eerder het verschil kunnen bijpassen en hopen misschien op een onberkte bijpassing zodat ze in één klap een stevige financiële boost kunnen geven aan de club.