Deze vier trofeeën wil De Bruyne nog winnen

Kevin De Bruyne wordt gezien als een van de beste spelers en heeft ondertussen ook een indrukwekkend palmares opgebouwd, maar de middenvelder wil meer. De Bruyne heeft dan ook vier doelen voor zichzelf gezet.

Kampioen van België, de beker van Duitsland en zowat alles wat er te winnen valt in Engeland, de prijzenkast van De Bruyne puilt ondertussen wel al uit. Maar toch is de middenvelder niet tevreden en wil hij vier specifieke trofeeën nog aan zijn prijzenkast toevoegen.

Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne, sprak de ambities van de middenvelder uit. "De trofeeën die hij het liefst van allemaal wil winnen zijn het Europees Kampioenschap en de Wereldbeker. Die twee trofeeën liggen hem het nauwst aan zijn hard", verteld De Koster aan RTBF.

"Daarnaast wil hij ook graag een de Champions League-beker in de lucht steken. En op individueel vlak mikt hij op de Gouden Bal. Zijn beste ranking was in 2018, toen werd hij 5e. Maar in 2019 werd hij slechts 14e. Toch laag voor een speler van zijn kaliber bij een club als City. Hij weet dat het moeilijk is voor een middenvelder, maar hij droomt van een podiumplek."