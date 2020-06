Journalisten ergeren zich aan werkwijze Standard en Anderlecht

Sportspress heeft donderdag een persbericht naar buiten gestuurd, waarin het de werkwijze van clubs als Standard en Anderlecht hekelt.

Standard heeft al langere tijd besloten communicatie voortaan via eigen media te verzorgen. Zo gaf het onlangs zelf een interview met eigen voorzitter Bruno Venanzi, via hun kanaal Standard TV. Donderdagavond zal er opnieuw een interview zijn, deze keer met Michel Preud'homme. Die zal meer duidelijkheid geven over zijn toekomst.

Naast Standard komt ook Anderlecht aan bod. De club koos ervoor om de recente wijzigingen in het organigram bekend te maken via een Youtube-filmpje, tot frustratie van Sportpress.

Sportspress betreurt dan ook het gebrek aan uitwisseling met de pers. In het persbericht staat: "Sportspress maakt zich zorgen over dergelijke praktijken. De persvrijheid is breder dan het bekijken van een video van thuis uit."