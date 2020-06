Dit wordt de nieuwe coach van Waasland-Beveren: vandaag voorgesteld

Zonder grote verrassingen wordt vandaag Nicky Hayen voorgesteld als de nieuwe coach van Waasland-Beveren. De 39-jarige ex-trainer van STVV rondde gisteren de grote lijnen met de club af.

De voorbije dagen ging Hayen op gesprek met de clubleiding en ze zijn er uit over de grote lijnen. Gisteren moesten enkel nog wat punten en komma's in orde gezet worden, maar de Limburger gaat dus aan de slag als hoofdtrainer op de Freethiel. Enkel met STVV, waar hij nog beloftencoach is, moest nog een akkoord gevonden worden.

Waasland-Beveren is nog niet zeker in welke reeks ze gaan spelen, want ondanks de degradatie wil de club alles uit de kast halen om toch nog voor de nietigheid van de Algemene Vergadering van 15 mei te gaan. Het BAS moet daar deze week normaal gezien meer duidelijkheid over geven.