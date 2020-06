Lukaku roept op tot vreedzame actie: "We moeten ons verenigen en de jongere generatie vertellen dat ze fantastisch zijn en kunnen zijn"

De dood van de afro-Amerikaan George Floyd blijft voor onrust zorgen in Amerika. Onder de hashtag #blacklivesmatter is er een wereldwijde steunbeweging op gang gekomen. Ook Romelu Lukaku sprak zich daarover uit. De aanvaller van Inter roept op tot vreedzame betoging.

"Lieve zwarte vrouwen, ik aanbid jullie. Bedankt om voor ons te zorgen zelfs te midden van alles wat jullie zelf moeten doorstaan. Bedankt om ons te steunen wanneer we met onze rug tegen de muur staan. Jullie zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. Ik waardeer elk van jullie."

"Lieve zwarte mannen, ik doe mijn hoed af voor jullie. Heel wat mensen proberen ons neer te halen, maar we rechten steeds onze rug. Sinds onze geboorte staan we met onze rug tegen de muur maar toch halen sommigen van ons het. We moeten ons verenigen en de jongere generatie voorbereiden en hen vertellen dat ze fantastisch zijn en kunnen zijn."