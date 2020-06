'Trader' Tuur Dierckx: "Overtuigd dat ik ook in 1A dragende speler kan zijn, zoals bij Antwerp"

Tuur 'El Turos' Dierckx kijkt uit naar een nieuwe club. De 25-jarige Antwerpenaar ziet zijn contract bij Waasland-Beveren niet verlengd worden en is bijgevolg transfervrij op te pikken. Een opportuniteit voor ploegen uit de Jupiler Pro League?

Op zijn 25ste heeft Tuur Dierckx al meer dan 100 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. En dat konden er meer geweest zijn, mocht een zware kruisbandblessure in 2018 geen roet in het eten gegooid hebben.

"Dat is enorm frustrerend, dat garandeer ik je", steekt Dierckx van wal. "Vroeger was ik nooit geblesseerd, en dan ineens die zware knieblessure. Ook afgelopen seizoen viel ik uit, net op het moment dat ik met heel de ploeg aan het toegroeien was naar het beste niveau."

"Onze kern was te smal en we konden enkele blessures niet voldoende opvangen. Het zou belachelijk van me zijn om te zeggen dat Waasland-Beveren zich met mij erbij wel had gered."

Top bij Antwerp

In afwachting van een nieuwe uitdaging, zit Dierckx allerminst stil. "Ik verricht veel loopwerk, en doe ook dagelijks stabiliteitsoefeningen en ik werk samen met een kine. Op dit moment voel ik me erg fit. Ik sta ook scherper dan vroeger."

"Ik hoop volgend seizoen volledig fit te blijven en alles te spelen. Dat zou voor mij een grote stap zijn. Het niveau dat ik in mijn laatste maanden bij Antwerp haalde, dat moet de referentie zijn. Ik was toen een dragende speler. Wel, dat moet ik ook kunnen in 1A", aldus Dierckx.

Trader

De 25-jarige ex-speler van Antwerp, Kortrijk en Club Brugge heeft zich ook bijgeschoold tijdens de lockdown. "Ik heb een cursus traden gevolgd. Dat is het verhandelen van valuta. Cryptomunten zoals bitcoins doe ik niet. Na een maand gestudeerd te hebben, zet ik nu mijn eerste stapjes."

"Het is de bedoeling om er een passief inkomen mee te verwerven, al moet je er dagelijks toch wel een uurtje mee bezig zijn. Maar er erg veel bij kijken. Je moet rekening houden met tal van patronen en er schuilt een hele filosofie achter, maar sowieso vind ik het heel interessant", besluit Dierckx.