Peter Crouch vertelt wel een heel opvallende anekdote over ex-teammaat: "Hij wist zelfs nooit tegen wie we speelden"

Peter Crouch is in zijn carrière veel spelers tegengekomen. Maar een ex-ploeggenoot van Tottenham spant toch de kroon bij hem.

Tottenham, Liverpool, QPR, Aston Villa, Norwich, Stoke en Portsmouth... Peter Crouch heeft bij veel clubs gespeeld tijdens zijn carrière en is dus ook veel spelers tegengekomen.

Maar types zoals Benoït Assou-Ekotto is hij niet veel tegengekomen. "Benoît hield niet van voetbal. 's Zaterdags om 13u30 wist hij zelfs nog niet tegen wie we moesten spelen. Ik zei hem: "Benoît, hoe kan dat nu? We praten er al een hele week over..."

Ook de maaltijden van de Kameroener verontwaardigden de Engelse international. "Vandaag zijn de maaltijden supergecontrolereerd. Pasta, kip, geen saus... Benoït kwam toe met een zak van de supermarkt met een croissant, een chocoladekoek, een flesje cola en een pak chips. De croissaint en chocoladekoek begreep ik nog enigszins. Maar dan die cola en zak chips... Hij leek wel een kind van 12. Ondanks dat, was hij wel altijd in vorm en zelden geblesseerd", moest Crouch toegeven.

Crouch en Assou-Ekotto speelden tussen 2009 en 2011 samen bij Tottenham.