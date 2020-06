Junior Edmilson weldra terug actief in de JPL? 'Bovenaan het lijstje'

Junior Edmilson ziet een overgang naar de Jupiler Pro League zitten. Al zal hij wel serieus moeten inleveren in vergelijking met de meer dan drie miljoen euro netto die hij nu jaarlijks bij Al-Duhail (Qatar) bijschrijft. Met het oog op het EK van volgende zomer wil Edmilson zich in de kijker spelen.

Antwerp beseft dit al te goed en tracht de ex-speler van Standard en STVV terug te halen naar ons land. Gazet van Antwerpen weet dat Luciano D'Onofrio al sprak met Edmilsons entourage.

De 25-jarige flankaanvaller vertrok in 2018 naar de woestijn voor een transfersom van 5,2 miljoen euro, hoewel er belangstelling was uit Premier League en Serie A. Roberto Martinez trok al naar Qatar voor een onderhoud met Edmilson.

Mogelijk zal Junior Edmilson, net zoals bij Kevin Mirallas het geval was, zich in ons land in de kijker willen spelen met het oog op het EK. Eind januari stond Edmilson al dicht bij een terugkeer. Toen spring in laatste instantie een uitleenbeurt naar Standard af.