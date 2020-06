Hoe Toni Brogno, ondanks 30 doelpunten, niet mee mocht naar EURO 2000: "Mijn wereld stortte in"

Toni Brogno was in zijn periode bij Westerlo een fenomeen. Vooral in 1999-2000 was hij fantastisch. Met 30 doelpunten werd hij, samen met de Noor Arst, topschutter. Desondanks zag hij in extremis het EK van 2000 aan zijn neus voorbijgaan. Waseige had geen plaats voor Brogno in zijn 22-koppige kern.

Bij RTBF doet de goalgetter van weleer zijn relaas. "Na een training werden Danny Boffin en ik bij de trainers geroepen. Waseige zei: "Ik veronderstel dat jullie weten waarom jullie hier zijn? Ik begreep er niets van, het deed zo'n pijn. Mijn wereld stortte in." "Ik herinner me dat we een oefenwedstrijd speelden in Knokke tegen de beloften. Ik viel bij rust in en scoorde twee keer. Ik dacht dat mijn plaats verzekerd was." "Ik ben onder luid applaus van mijn medespelers vertrokken. Ik was er voor 200% zeker van dat ik op een EK zou gaan spelen. Het was een enorme klap voor mij", besluit Brogno.