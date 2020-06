Custovic over weeral een beslissing die niet gebaseerd is op resultaten: "Een hoofdcoach is een nummer geworden"

Adnan Custovic heeft in zijn prille trainerscarrière toch wel al heel wat tegenslagen gekend. Ontslagen bij Oostende na een goed seizoen, weg bij Waasland-Beveren na het matchfixingverhaal en nu weer weg bij KVO na een machtswissel.

Nu voelde hij de bui natuurlijk al hangen. "Dit was gewoonweg niet serieus. Pas zondagavond ben ik voor het eerst opgebeld. De nieuwe eigenaars heb ik niet eens gehoord. 't Was Frank Dierckens, de voorzitter, die me op de hoogte bracht van het nieuws", zegt hij in HLN. "Ach, ik kan moeilijk zeggen dat ik verrast ben. Als je drie, vier weken niets van het bestuur hoort, weet je dat er iets niet klopt."

De ontgoocheling is groot, maar dat is de evolutie in het voetbal blijkbaar. "Ik heb de indruk dat ik altijd in de problemen geraak door opmerkelijke zaken. Wat niet wegneemt dat ik nog steeds vertrouwen heb in mezelf. Ik weet dat ik goed werk lever, dat ik gepassioneerd ben door het spelletje. Maar meer dan vroeger is een hoofdcoach een nummer geworden, die niet meer gerespecteerd wordt. Iedereen probeert je ook te manipuleren. Ja, dat stelt me teleur. Een coach is altijd de schuldige, terwijl het vaak niet aan hem ligt."