Kamagurka ziet geen problemen door nieuwe structuur KVO: "De echte eigenaars zijn de supporters"

KV Oostende werd onder de hoede van Amerikanen genomen. Een 31-jarige Fransman moet er het sportieve beleid uitstippelen en een onbekende Duitser wordt er trainer. Allemaal geen probleem voor Luc Zeebroek, a.k.a Kamagurka.

De Oostendse cartoonist is al heel zijn leven fan en ziet geen problemen rijzen door de nieuwe structuur. "Een voetbalclub is altijd al een samenraapsel van personen geweest, die er slechts tijdelijk blijven. Of KV Oostende nu gekocht werd door die of die: de echte eigenaars zijn de supporters. Zij gaan altijd door - zij kopen of verkopen niet. De fans van KVO zullen waken over de identiteit van de club", zegt hij in HLN.

"En tegelijk kan ik alleen maar hopen dat wat de nieuwe eigenaars beloven ook resulteert in goeie uitslagen. Want een voetbalclub kan de mooiste theorieën verkondigen, en kan wel gaan roepen dat het met alleen Belgen of eigen jeugd wil spelen, finaal is het enkel en alleen gebaat bij sportieve successen. Kloppen de resultaten niet, dan haken supporters af. En met hen ook de sponsors."